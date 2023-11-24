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Джокович обыграл Норри и вывел Сербию в полуфинал Кубка Дэвиса

Теннис

Серб провел отличный матч

Джокович обыграл Норри и вывел Сербию в полуфинал Кубка Дэвиса

Фото: twitter.com

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24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принёс сборной Сербии досрочную победу (2:0) над командой Великобритании в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2023.

Джокович в своём матче встречался с 18-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри. Их встреча продлилась 1 час 42 минуты.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал

Новак Джокович — Кэмерон Норри 6:4, 6:4

Напомним, в первом матче этого четвертьфинального противостояния 55-я ракетка мира, 27-летний Миомир Кецманович со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) обыграл 60-ю ракетку мира, 21-летнего британца Джека Дрэйпера.

За выход в финал Кубка Дэвиса – 2023 Сербия сразится с командой Италии, лидером которой является четвёртая ракетка мира Янник Синнер.

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