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Джокович стал рекордсменом Сербии по количеству побед в матчах Кубке Дэвиса
Серб проводит фантастический сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд Сербии по количеству побед на Кубке Дэвиса.
Накануне сербский теннисист обыграл британского спортсмена Кэмерона Норри в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Джоковича. Эта победа стала 44-й для Джоковича в одиночном и парном разрядах на Кубке Дэвиса. Таким образом, он стал рекордсменом своей страны по количеству побед на этом турнире.
Напомним, команда Сербии вышла в полуфинал нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса.
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