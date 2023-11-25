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Италия впервые с 1998 года вышла в финал Кубка Дэвиса, Джокович и команда прекратили борьбу

Теннис

Победа над Джоковичем еще слаще

Италия впервые с 1998 года вышла в финал Кубка Дэвиса, Джокович и команда прекратили борьбу

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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За право сыграть в финале Кубка Дэвиса спорили сборные Италии и Сербии. Турнир проходит в испанской Малаге на хардовом покрытии.

В первом матче командной встречи Лоренцо Музетти (АТР №27) уступил своему сопернику Миомиру Кецмановичу (АТР №55). После тяжелой победы в первом сете (7-6) итальянец почти без шансов проиграл два следующих (2-6; 1-6).

Вторая встреча прошла между лидерами коллективов. Новак Джокович (АТР №1) в тяжелом матче не сумел одолеть Янника Синнера (АТР №4). Счет матча 2-1 (6-2; 2-6; 7-5) не в пользу серба заставил решать судьбу противостояния в парном поединке.

За Италию сыграли Синнер и Сонего, а Сербию представили Джокович и Кецманович. Уверенную победу в двух сетах (6-3; 6-4) и право сыграть в финале Кубка Дэвиса одержали представители "Скуадры Адзуры".

В финале турнира они встретятся со сборной Австралии, ранее одолевшей представителей Финляндии.

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