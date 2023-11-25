Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Италия впервые с 1998 года вышла в финал Кубка Дэвиса, Джокович и команда прекратили борьбу
Победа над Джоковичем еще слаще
Getty Images/Global Images Ukraine
За право сыграть в финале Кубка Дэвиса спорили сборные Италии и Сербии. Турнир проходит в испанской Малаге на хардовом покрытии.
В первом матче командной встречи Лоренцо Музетти (АТР №27) уступил своему сопернику Миомиру Кецмановичу (АТР №55). После тяжелой победы в первом сете (7-6) итальянец почти без шансов проиграл два следующих (2-6; 1-6).
Вторая встреча прошла между лидерами коллективов. Новак Джокович (АТР №1) в тяжелом матче не сумел одолеть Янника Синнера (АТР №4). Счет матча 2-1 (6-2; 2-6; 7-5) не в пользу серба заставил решать судьбу противостояния в парном поединке.
За Италию сыграли Синнер и Сонего, а Сербию представили Джокович и Кецманович. Уверенную победу в двух сетах (6-3; 6-4) и право сыграть в финале Кубка Дэвиса одержали представители "Скуадры Адзуры".
В финале турнира они встретятся со сборной Австралии, ранее одолевшей представителей Финляндии.
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги
- Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Свитолина собирает на Хартию, продала ракетку на аукционе за рекордные деньги. Фото
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО