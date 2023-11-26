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Джокович о вылете из Кубка Дэвиса: Для меня это огромное разочарование
Удар по самолюбию
Фото: Tennis World
Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал
"Поздравляю Италию с выходом в финал. Они этого заслужили. Они очень хорошо играли, особенно Янник: сначала в одиночном разряде против меня, а затем и в паре. За весь матч он практически ни разу не прогадал.
Лично для меня это огромное разочарование, потому что я отвечаю за это: безусловно, у меня было три матчбола, я был так близок к победе. Когда проигрываешь, представляя свою страну, это еще хуже" – сказал он.
Напомним, что в финале Кубка Дэвиса Италия сыграет со сборной Австралии.
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