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Джокович о вылете из Кубка Дэвиса: Для меня это огромное разочарование

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Джокович о вылете из Кубка Дэвиса: Для меня это огромное разочарование

Фото: Tennis World

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал проигрыш сборной Сербии в поединке 1/2 финала Кубка Дэвиса против команды Италии. Его слова цитирует Davis Cup:

"Поздравляю Италию с выходом в финал. Они этого заслужили. Они очень хорошо играли, особенно Янник: сначала в одиночном разряде против меня, а затем и в паре. За весь матч он практически ни разу не прогадал.

Лично для меня это огромное разочарование, потому что я отвечаю за это: безусловно, у меня было три матчбола, я был так близок к победе. Когда проигрываешь, представляя свою страну, это еще хуже" – сказал он.

Напомним, что в финале Кубка Дэвиса Италия сыграет со сборной Австралии.

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