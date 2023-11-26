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Синнер стал первым, кому удалось дважды за день обыграть Джоковича

Теннис

Приятный рекорд для итальянца

Синнер стал первым, кому удалось дважды за день обыграть Джоковича

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Итальянский теннисист, четвёртая ракетка мира Янник Синнер установил новый рекорд. В матче 1/2 финала Кубка Дэвиса его команда победила сборную Сербии и вышла в финал турнира.

В течение этого командного противостояния молодой итальянец сумел дважды обыграть первую ракетку планеты Новака Джоковича. Этот случай стал первым в истории мирового тенниса, когда кому-то удалось обыграть "Ноле" дважды за один день (одиночный и парный разряд).

Что касается антирекордов, то Джокович лишь в четвертый раз в карьере уступил в матче, где имел минимум один матчбол, но не мог его реализовать.

Напомним, что ранее Украина получила соперника в Кубке Билли Джин Кинг.

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Новак Джокович Янник Синнер
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