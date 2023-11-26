Синнер стал первым, кому удалось дважды за день обыграть Джоковича

Итальянский теннисист, четвёртая ракетка мира Янник Синнер установил новый рекорд. В матче 1/2 финала Кубка Дэвиса его команда победила сборную Сербии и вышла в финал турнира.

В течение этого командного противостояния молодой итальянец сумел дважды обыграть первую ракетку планеты Новака Джоковича. Этот случай стал первым в истории мирового тенниса, когда кому-то удалось обыграть "Ноле" дважды за один день (одиночный и парный разряд).

Что касается антирекордов, то Джокович лишь в четвертый раз в карьере уступил в матче, где имел минимум один матчбол, но не мог его реализовать.