Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Синнер стал первым, кому удалось дважды за день обыграть Джоковича
Приятный рекорд для итальянца
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист, четвёртая ракетка мира Янник Синнер установил новый рекорд. В матче 1/2 финала Кубка Дэвиса его команда
В течение этого командного противостояния молодой итальянец сумел дважды обыграть первую ракетку планеты Новака Джоковича. Этот случай стал первым в истории мирового тенниса, когда кому-то удалось обыграть "Ноле" дважды за один день (одиночный и парный разряд).
Что касается антирекордов, то Джокович лишь в четвертый раз в карьере уступил в матче, где имел минимум один матчбол, но не мог его реализовать.
Напомним, что ранее Украина
Популярное сейчас
- Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Претенденты на УПЛ и понижение. В Первой лиге состоялось разделение команд на классы
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Костюк показала волшебные фото в вышиванке из Парижа
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО