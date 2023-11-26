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Свитолина проводит воскресенье с самым дорогим человеком в мире. Фото

Теннис

Очень мило

Свитолина проводит воскресенье с самым дорогим человеком в мире. Фото

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка проводит воскресенье со своей маленькой дочкой Skaї. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина проводит воскресенье с самым дорогим человеком в мире. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее определился соперник сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

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