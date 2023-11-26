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Свитолина проводит воскресенье с самым дорогим человеком в мире. Фото
Очень мило
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка проводит воскресенье со своей маленькой дочкой Skaї. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее
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