Ястремская сыграет на турнире WTA125 в Андорре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №105) примет участие в турнире серии WTA 125 в Андорре. Соревнования пройдут с 27 ноября по 3 декабря на хардовом покрытии.

В первом раунде соревнований наша спортсменка сыграет с представительницей страны-агрессорки Екатериной Макаровой (WTA №168).

Отметим, что в прошлом году Даяна также играла на этом турнире и записала в свой актив одну победу.