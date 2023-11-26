Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская сыграет на турнире WTA125 в Андорре
Желаем победы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №105) примет участие в турнире серии WTA 125 в Андорре. Соревнования пройдут с 27 ноября по 3 декабря на хардовом покрытии.
В первом раунде соревнований наша спортсменка сыграет с представительницей страны-агрессорки Екатериной Макаровой (WTA №168).
Отметим, что в прошлом году Даяна также играла на этом турнире и записала в свой актив одну победу.
Напомним, что ранее Украина
Популярное сейчас
- "Разве это тренер?": Сабо раскритиковал наставника Зари и предложил своего кандидата
- Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Костюк показала волшебные фото в вышиванке из Парижа
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года