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Ястремская сыграет на турнире WTA125 в Андорре

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Ястремская сыграет на турнире WTA125 в Андорре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №105) примет участие в турнире серии WTA 125 в Андорре. Соревнования пройдут с 27 ноября по 3 декабря на хардовом покрытии.

В первом раунде соревнований наша спортсменка сыграет с представительницей страны-агрессорки Екатериной Макаровой (WTA №168).

Отметим, что в прошлом году Даяна также играла на этом турнире и записала в свой актив одну победу.

Напомним, что ранее Украина узнала соперника в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

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Даяна Ястремская
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