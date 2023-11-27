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Турниры серии Большого шлема и Мастерсы могут отделиться от ATP и WTA
Хотят организовать супертур
Американский спортивный журналист Джон Вертхейм рассказал о возможных изменениях в структуре теннисных турниров. По его словам, всё чаще появляется информация о новой турнирной структуре в мировом теннисе.
"Слышу больше разговоров о присоединении турниров "Большого шлема", чтобы приобрести 10 крупнейших турниров, сформировать супертур (при этом Саудовская Аравия получит 10-е событие)", — написал Вертхейм в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее сообщалось, что во время проведения Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия) состоялась встреча между представителями Ассоциации теннисистов-профессионалов и государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.
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