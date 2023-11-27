Капитан сборной Украины по теннису прокомментировал результаты жеребьевки в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса

Женская и мужская сборные Украины получили соперников в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса соответственно. Женщины сыграют с Румынией, мужчины - с США. Результаты жеребьевки в комментарии для Суспільне Спорт оценил капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима.

О сборной Румынии

"Я смотрел их последний матч. Лидером этой сборной является Ана Богдан, на данный момент она 66-я в мире. Второй номер этой сборной находится уже вне первой сотни. Также у них есть опытный игрок [Моника] Никулеску, которая очень неудобно и нестандартно играет. Она умеет играть пару. В принципе, из всех вариантов, которые мы могли получить, это очень удачный жребий. Плюс, снова мы будем проводить домашний матч, но только номинально. К сожалению, будем играть на нейтральной территории".

О вызове в сборную Элины Свитолиной

"Конечно, она получит вызов. К сожалению, Элина не смогла присоединиться к последнему матчу из-за травмы. Я с ней вчера общался, она уже начала подготовку и восстановление на корте. Поэтому я надеюсь, что она сможет присоединиться к рядам сборной на следующий матч".

О сопернике Украины в Кубке Дэвиса - сборной США

"Я могу от себя сказать, если брать рейтинг, я знаю, что в топ-100 мирового рейтинга аж 9 или 10 игроков из США. Поэтому они могут собрать три состава, это очень мощная сборная. Нам будет трудновато с ними бороться. Впрочем, это спорт, все может быть. Я надеюсь, как минимум, мы будем играть тем составом, который был на последнем матче. Возможно там будут какие-то небольшие изменения. Я знаю, что на 90 процентов матч состоится в Вильнюсе на хардовом покрытии".