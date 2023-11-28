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Тренер Синнера: Мы заставили итальянские СМИ замолчать

Теннис

Итальянец провел фантастическую серию

Тренер Синнера: Мы заставили итальянские СМИ замолчать

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, прокомментировал великолепную игру своего подопечного и команды Италии в Кубке Дэвиса — 2023.

"Мы видели, что Янник был в оптимальной форме на Кубке Дэвиса, у него было много энергии. Мы гордимся, что сделали верный выбор для Янника и команды Италии. И мы заставили итальянские СМИ замолчать!" — приводит слова Ваньоцци Tennis World USA.

Напомним, сборная Италии стала обладателем Кубка Дэвиса впервые за 47 лет.

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Янник Синнер
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