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Тренер Синнера: Мы заставили итальянские СМИ замолчать
Итальянец провел фантастическую серию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, прокомментировал великолепную игру своего подопечного и команды Италии в Кубке Дэвиса — 2023.
"Мы видели, что Янник был в оптимальной форме на Кубке Дэвиса, у него было много энергии. Мы гордимся, что сделали верный выбор для Янника и команды Италии. И мы заставили итальянские СМИ замолчать!" — приводит слова Ваньоцци Tennis World USA.
Напомним, сборная Италии стала обладателем Кубка Дэвиса впервые за 47 лет.
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