Джесика Пегула возглавила рейтинг самых успешных спортсмено в возрасте до 30 лет по версии Forbes

Пятая ракетка мира, 29-летняя американская теннисистка Джессика Пегула стала победительницей ежегодного рейтинга Forbes, составленного из 30 успешных спортсменов в возрасте до 30 лет.

Родители Джессики, миллиардеры Терри и Ким Пегула, являются владельцами команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Баффало Биллс" и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сэйбрз", но в статье о теннисистке отмечается её самодостаточность.

"Сейчас Пегула более чем может постоять за себя, заработав примерно $ 6 млн на рекламе и выступлениях, а также $ 6 млн призовых в 2023 году. Она также владеет линией по уходу за кожей Ready 24 и входит в правление Теннисной ассоциации жителей азиатско-американских островов Тихого океана", — отмечает в своей статье Forbes.