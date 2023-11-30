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Даяна Ястремская покидает турнир в Андорре
Украинка уступила в решающем сете
Фото: Hobart International
Даяна Ястремская выбыла из борьбы на турнире WTA 125 в Андорре В матче второго круга она уступила Анастасие Севастовой из Латвии.
Андорра. 30 ноября. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина, 4) - Анастасия Севастова (Латвия, WC) 7:6(3), 1:6, 4:6
Сегодняшний матч продолжался два часа. По ходу встречи Ястремская выполнила один эйс, допустив семь двойных ошибок, реализовала оба заработанных брейк-поинта и проиграла пять геймов на своей подаче.
Теперь Даяне Ястремской предстоит сыграть на турнире WTA 125 во французском Анже.
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