Даяна Ястремская покидает турнир в Андорре

Даяна Ястремская выбыла из борьбы на турнире WTA 125 в Андорре В матче второго круга она уступила Анастасие Севастовой из Латвии.

Андорра. 30 ноября. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина, 4) - Анастасия Севастова (Латвия, WC) 7:6(3), 1:6, 4:6

Сегодняшний матч продолжался два часа. По ходу встречи Ястремская выполнила один эйс, допустив семь двойных ошибок, реализовала оба заработанных брейк-поинта и проиграла пять геймов на своей подаче.

Теперь Даяне Ястремской предстоит сыграть на турнире WTA 125 во французском Анже.