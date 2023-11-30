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Алексей Крутых покидает турнир в Маспаломасе
Украинец выиграл первый сет, но уступил в остальных двух
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Алексей Крутых покидает "челленджер" в Испании. В матче второго круга украинец не смог обыграть Килиана Фельдбауша.
Маспаломас, Испания. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) - Килиан Фельдбауш (Швейцария, Q) 6:3, 3:6, 1:6
Крутых мог выйти в третий в этом году четвертьфинал.
В феврале он сыграл на этой стадии "челленджера" на Тенерифе, а в июне он дошёл до 1/4 финала турнира такой же серии в Тройсдорфе.
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