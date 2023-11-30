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Алексей Крутых покидает турнир в Маспаломасе

Теннис

Украинец выиграл первый сет, но уступил в остальных двух

Алексей Крутых покидает турнир в Маспаломасе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алексей Крутых покидает "челленджер" в Испании. В матче второго круга украинец не смог обыграть Килиана Фельдбауша.

Маспаломас, Испания. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) - Килиан Фельдбауш (Швейцария, Q) 6:3, 3:6, 1:6

Крутых мог выйти в третий в этом году четвертьфинал.

В феврале он сыграл на этой стадии "челленджера" на Тенерифе, а в июне он дошёл до 1/4 финала турнира такой же серии в Тройсдорфе.

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Алексей Крутых
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