Алексей Крутых покидает турнир в Маспаломасе

Алексей Крутых покидает "челленджер" в Испании. В матче второго круга украинец не смог обыграть Килиана Фельдбауша.

Маспаломас, Испания. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) - Килиан Фельдбауш (Швейцария, Q) 6:3, 3:6, 1:6

Крутых мог выйти в третий в этом году четвертьфинал.

В феврале он сыграл на этой стадии "челленджера" на Тенерифе, а в июне он дошёл до 1/4 финала турнира такой же серии в Тройсдорфе.