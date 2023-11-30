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Джессика Пегула: Сейчас в туре нет Серены Уильямс и теперь шансов выиграть ТБШ больше

Теннис

Серена мотивировала многих теннисисток

Джессика Пегула: Сейчас в туре нет Серены Уильямс и теперь шансов выиграть ТБШ больше

firstorderhistorians.com

Новина українською

Американская теннисистка Джессика Пегула выразила мнение, что сейчас у теннисисток появилось больше возможностей выиграть турнир серии "Большого шлема".

"Думаю, у каждой теннисистки в туре есть множество возможностей. Мы видели, как Коко Гауфф воспользовалась своей возможностью на Открытом чемпионате США. Этим летом она действительно разогналась и доказала, что способна стать победительницей турнира "Большого шлема". Это меня мотивирует. У каждой из нас есть возможности. Надеюсь, я смогу воспользоваться своей.

Сейчас в туре нет Серены Уильямс, поэтому шансов выиграть больше. Даже когда она не играла на постоянной основе, она всё равно была фавориткой. Но сейчас другое время", — приводит слова Пегулы Forbes.

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