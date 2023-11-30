Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джессика Пегула: Сейчас в туре нет Серены Уильямс и теперь шансов выиграть ТБШ больше
Серена мотивировала многих теннисисток
firstorderhistorians.com
Американская теннисистка Джессика Пегула выразила мнение, что сейчас у теннисисток появилось больше возможностей выиграть турнир серии "Большого шлема".
"Думаю, у каждой теннисистки в туре есть множество возможностей. Мы видели, как Коко Гауфф воспользовалась своей возможностью на Открытом чемпионате США. Этим летом она действительно разогналась и доказала, что способна стать победительницей турнира "Большого шлема". Это меня мотивирует. У каждой из нас есть возможности. Надеюсь, я смогу воспользоваться своей.
Сейчас в туре нет Серены Уильямс, поэтому шансов выиграть больше. Даже когда она не играла на постоянной основе, она всё равно была фавориткой. Но сейчас другое время", — приводит слова Пегулы Forbes.
Популярное сейчас
- 36 стран в ОБСЕ призвали Россию полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины
- Стало известно место сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
- Береза: Многие сомневались и смеялись над нами, а я говорил, что через несколько лет Днепр-1 будет играть в Лиге чемпионов
- Свитолина одержала победу в номинации Возвращение года по версии Eurosport
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО