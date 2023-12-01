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Надаль назвал турнир, в котором он сыграет после восстановление от травмы
Соревнования состоятся в январе
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вернётся в профессиональный теннис на турнире в Брисбене (Австралия). Он опубликовал видео в соцсети X (ранее Twitter).
"Всем привет. После года без соревнований настало время вернуться. Я буду в Брисбене в первой неделе января. Увидимся", — заявил теннисист.
Напомним, 37-летний испанец получил тяжёлую травму 18 января в матче второго круга Australian Open — 2023. С того момента Надаль не выходил на корт и занимался восстановлением.
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