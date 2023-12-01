  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль назвал турнир, в котором он сыграет после восстановление от травмы
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль назвал турнир, в котором он сыграет после восстановление от травмы

Теннис

Соревнования состоятся в январе

Надаль назвал турнир, в котором он сыграет после восстановление от травмы

Фото: The North East Affairs

Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вернётся в профессиональный теннис на турнире в Брисбене (Австралия). Он опубликовал видео в соцсети X (ранее Twitter).

"Всем привет. После года без соревнований настало время вернуться. Я буду в Брисбене в первой неделе января. Увидимся", — заявил теннисист.

Напомним, 37-летний испанец получил тяжёлую травму 18 января в матче второго круга Australian Open — 2023. С того момента Надаль не выходил на корт и занимался восстановлением.

По теме
yellow-arrow
Джессика Пегула: Сейчас в туре нет Серены Уильямс и теперь шансов выиграть ТБШ больше
yellow-arrow
Алексей Крутых покидает турнир в Маспаломасе
yellow-arrow
Даяна Ястремская покидает турнир в Андорре
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости