Надаль назвал турнир, в котором он сыграет после восстановление от травмы

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вернётся в профессиональный теннис на турнире в Брисбене (Австралия). Он опубликовал видео в соцсети X (ранее Twitter).

"Всем привет. После года без соревнований настало время вернуться. Я буду в Брисбене в первой неделе января. Увидимся", — заявил теннисист.

Напомним, 37-летний испанец получил тяжёлую травму 18 января в матче второго круга Australian Open — 2023. С того момента Надаль не выходил на корт и занимался восстановлением.