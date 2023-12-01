  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Тренер Швёнтек: Надеюсь, что мне никогда больше не придётся летать в Мексику из-за тенниса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Швёнтек: Надеюсь, что мне никогда больше не придётся летать в Мексику из-за тенниса

Теннис

Тренер разочарован тем, как в последнее время работает WTA

Тренер Швёнтек: Надеюсь, что мне никогда больше не придётся летать в Мексику из-за тенниса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Томаш Викторовский, тренер первой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, раскритиковал проведение Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

"С точки зрения туризма я вижу большой потенциал этого места. Возможно, однажды я отправлюсь в Мексику, чтобы узнать больше об истории этой страны. Однако я надеюсь, что мне никогда больше не придётся летать туда из-за тенниса. Организация турнира была ужасна. Я разочарован тем, как в последнее время работает WTA. Думаю, теннисисткам следует объединиться, чтобы вместе выступить и поднять важные для них вопросы. 10 лет назад я доверял WTA и был впечатлён тем, как организация работает на развитие тенниса. Но сейчас похоже, что WTA — это организация, которая борется за выживание и функционирует так, чтобы это никому не нравилось", — приводит слова Викторовского Rzeczpospolita.

Напомним, что в этом сезоне Ига Швёнтек заняла первое место по итогам сезона WTA.

По теме
yellow-arrow
Надаль назвал турнир, в котором он сыграет после восстановление от травмы
yellow-arrow
Джессика Пегула: Сейчас в туре нет Серены Уильямс и теперь шансов выиграть ТБШ больше
yellow-arrow
Алексей Крутых покидает турнир в Маспаломасе
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости