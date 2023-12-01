Тренер Швёнтек: Надеюсь, что мне никогда больше не придётся летать в Мексику из-за тенниса

Томаш Викторовский, тренер первой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, раскритиковал проведение Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

"С точки зрения туризма я вижу большой потенциал этого места. Возможно, однажды я отправлюсь в Мексику, чтобы узнать больше об истории этой страны. Однако я надеюсь, что мне никогда больше не придётся летать туда из-за тенниса. Организация турнира была ужасна. Я разочарован тем, как в последнее время работает WTA. Думаю, теннисисткам следует объединиться, чтобы вместе выступить и поднять важные для них вопросы. 10 лет назад я доверял WTA и был впечатлён тем, как организация работает на развитие тенниса. Но сейчас похоже, что WTA — это организация, которая борется за выживание и функционирует так, чтобы это никому не нравилось", — приводит слова Викторовского Rzeczpospolita.

Напомним, что в этом сезоне Ига Швёнтек заняла первое место по итогам сезона WTA.