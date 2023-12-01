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Саудовская Аравия может провести Итоговый турнир WTA
Стороны близки к завершению соглашения
Женская теннисная ассоциация (WTA) может объявить о проведении Итогового турнира в Саудовской Аравии до конца декабря 2023 года, пишет BBC.
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Согласно информации британского издания, переговоры о проведении турнира практически завершены, а стороны близки к соглашению.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) подписала пятилетнее соглашение с Саудовской Аравией о проведении в Джидде молодёжного Итогового турнира — Next Gen Finals, проходящего в этом году с 28 ноября по 2 декабря.
Напомним, в 2023 году организаторов турнира раскритиковали и публика, и спортсменки из-за инфраструктуры и погодных условий по ходу соревнований.
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