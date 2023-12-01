Саудовская Аравия может провести Итоговый турнир WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) может объявить о проведении Итогового турнира в Саудовской Аравии до конца декабря 2023 года, пишет BBC.

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Согласно информации британского издания, переговоры о проведении турнира практически завершены, а стороны близки к соглашению.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) подписала пятилетнее соглашение с Саудовской Аравией о проведении в Джидде молодёжного Итогового турнира — Next Gen Finals, проходящего в этом году с 28 ноября по 2 декабря.

Напомним, в 2023 году организаторов турнира раскритиковали и публика, и спортсменки из-за инфраструктуры и погодных условий по ходу соревнований.