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Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото
Уважение к известным украинцам
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) во французском Страсбурге посетила концерт известной рок-группы "Океан Эльзы". Наша спортсменка встретилась с вокалистом коллектива, легендой отечественной музыки Святославом Вакарчуком. Соответствующее фото Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее
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