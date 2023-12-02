Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) во французском Страсбурге посетила концерт известной рок-группы "Океан Эльзы". Наша спортсменка встретилась с вокалистом коллектива, легендой отечественной музыки Святославом Вакарчуком. Соответствующее фото Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее стало известно , какая страна может провести Итоговый турнир WTA.