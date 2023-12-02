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Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото

Теннис
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Уважение к известным украинцам

Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) во французском Страсбурге посетила концерт известной рок-группы "Океан Эльзы". Наша спортсменка встретилась с вокалистом коллектива, легендой отечественной музыки Святославом Вакарчуком. Соответствующее фото Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее стало известно, какая страна может провести Итоговый турнир WTA.

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