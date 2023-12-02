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Тренер Швентек назвал главный приоритет своей подопечной на 2024 год

Теннис
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Очень амбициозная задача

Тренер Швентек назвал главный приоритет своей подопечной на 2024 год

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер первой ракетки мира, польки Иги Швентек рассказал о приоритетах своей подопечной на сезон 2024. Слова Томаша Викторовски цитирует rp.pl:

"Олимпийские игры в Париже – наш приоритет, и мы начинаем готовиться к ним в январе или даже в декабре. Мы думаем не только об одиночном, но и о смешанном парном разряде с Хубертом Хуркачем. Это совсем другая дисциплина, которую мы действительно не имеем возможности попробовать в течение года" – сказал специалист.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль объявил о возвращении на корт.

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