Тренер Швентек назвал главный приоритет своей подопечной на 2024 год

Главный тренер первой ракетки мира, польки Иги Швентек рассказал о приоритетах своей подопечной на сезон 2024. Слова Томаша Викторовски цитирует rp.pl:

"Олимпийские игры в Париже – наш приоритет, и мы начинаем готовиться к ним в январе или даже в декабре. Мы думаем не только об одиночном, но и о смешанном парном разряде с Хубертом Хуркачем. Это совсем другая дисциплина, которую мы действительно не имеем возможности попробовать в течение года" – сказал специалист.