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Российская теннисистка Мирошниченко после победы на турнире: Слава Украине, двигаемся дальше

Теннис
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Российская теннисистка Мирошниченко после победы на турнире: Слава Украине, двигаемся дальше

UA-Футбол
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Гражданка россии, 327-я ракетка мира Вероника Мирошниченко победила в парном разряде на турнире серии W40 в Мексике. После завершения поединка спортсменка на своей официальной странице в Instagram прокомментировала свой успех:

"Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике. Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, семье, своей команде за поддержку.

Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю с лучшим (пока) рейтингом в одиночке и паре. Дальше будем работать и двигаться только вперед с новыми силами к следующему сезону. Слава Украине" – написала Вероника.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Мирошниченко выходит на свои поединки с элементами украинской символики. Спортсменка занимается вопросом смены гражданства и считает себя украинкой.

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