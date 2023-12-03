Российская теннисистка Мирошниченко после победы на турнире: Слава Украине, двигаемся дальше

Гражданка россии, 327-я ракетка мира Вероника Мирошниченко победила в парном разряде на турнире серии W40 в Мексике. После завершения поединка спортсменка на своей официальной странице в Instagram прокомментировала свой успех:

"Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике. Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, семье, своей команде за поддержку.

Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю с лучшим (пока) рейтингом в одиночке и паре. Дальше будем работать и двигаться только вперед с новыми силами к следующему сезону. Слава Украине" – написала Вероника.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Мирошниченко выходит на свои поединки с элементами украинской символики. Спортсменка занимается вопросом смены гражданства и считает себя украинкой.