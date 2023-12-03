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Завацкая поделилась волшебными и соблазнительными фото с Мальдив

Теннис
Обновлено

Просто невероятная красота

Завацкая поделилась волшебными и соблазнительными фото с Мальдив

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем отдыхает в эти дни на Мальдивских островах. Соответствующие снимки украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук показала фото из субботней тренировки.

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