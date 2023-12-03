Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко готовится к новому сезону в Италии. Фото
Горячая фаза подготовки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка тренируется в центре имени Рикардо Пятти в Италии. Уже второй год Леся выбирает эту локацию в качестве главной для подготовки к сезону. Фото из местных кортов Цуренко разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Завацкая
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Футболисты Динамо просто переоделись и покинули стадион". Менеджер Миная раскрыл детали перенесенного матча
- Матч Минай - Динамо перенесен
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Тренер Швёнтек: Надеюсь, что мне никогда больше не придётся летать в Мексику из-за тенниса
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн