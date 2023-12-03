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Цуренко готовится к новому сезону в Италии. Фото

Теннис

Горячая фаза подготовки

Цуренко готовится к новому сезону в Италии. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка тренируется в центре имени Рикардо Пятти в Италии. Уже второй год Леся выбирает эту локацию в качестве главной для подготовки к сезону. Фото из местных кортов Цуренко разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Завацкая поделилась горячими фото из Мальдив.

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Леся Цуренко
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