Цуренко готовится к новому сезону в Италии. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка тренируется в центре имени Рикардо Пятти в Италии. Уже второй год Леся выбирает эту локацию в качестве главной для подготовки к сезону. Фото из местных кортов Цуренко разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Завацкая поделилась горячими фото из Мальдив.