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Надаль будет использовать защищённый рейтинг для участия в Australian Open
Испанец пропустил достаточно долгое время из-за травмы
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису, используя защищённый рейтинг, пишет португальский журналист Жозе Моргадо в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, защищённый рейтинг позволяет спортсменам, пропускающим турниры по уважительной причине, сохранить место в рейтинге в течение определенного периода времени, чтобы вернуться после перерыва и возобновить выступления на ранее достигнутых позициях.
Помимо Надаля защищённым рейтингом на Australian Open планируют воспользоваться хорват Марин Чилич, канадские теннисист Милош Раонич и Денис Шаповалов, Квон Сон У (Южная Корея), Иржи Веселы (Чехия) и Аттила Балаш (Венгрия).
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