Надаль будет использовать защищённый рейтинг для участия в Australian Open

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису, используя защищённый рейтинг, пишет португальский журналист Жозе Моргадо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, защищённый рейтинг позволяет спортсменам, пропускающим турниры по уважительной причине, сохранить место в рейтинге в течение определенного периода времени, чтобы вернуться после перерыва и возобновить выступления на ранее достигнутых позициях.

Помимо Надаля защищённым рейтингом на Australian Open планируют воспользоваться хорват Марин Чилич, канадские теннисист Милош Раонич и Денис Шаповалов, Квон Сон У (Южная Корея), Иржи Веселы (Чехия) и Аттила Балаш (Венгрия).