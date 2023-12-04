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Надаль будет использовать защищённый рейтинг для участия в Australian Open

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Испанец пропустил достаточно долгое время из-за травмы

Надаль будет использовать защищённый рейтинг для участия в Australian Open

Фото: The North East Affairs

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22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису, используя защищённый рейтинг, пишет португальский журналист Жозе Моргадо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, защищённый рейтинг позволяет спортсменам, пропускающим турниры по уважительной причине, сохранить место в рейтинге в течение определенного периода времени, чтобы вернуться после перерыва и возобновить выступления на ранее достигнутых позициях.

Помимо Надаля защищённым рейтингом на Australian Open планируют воспользоваться хорват Марин Чилич, канадские теннисист Милош Раонич и Денис Шаповалов, Квон Сон У (Южная Корея), Иржи Веселы (Чехия) и Аттила Балаш (Венгрия).

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