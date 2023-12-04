  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович восьмой раз в карьере стал чемпионом АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович восьмой раз в карьере стал чемпионом АТР

Теннис

Серб сумел вырвать победу у Карлоса Алькараса

Новак Джокович восьмой раз в карьере стал чемпионом АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник 4 декабря появился окончательный рейтинг АТР, в котором Новак Джокович занял первое место. Благодаря этому достижению серб в восьмой раз занял первое место в рейтинге ATP по итогам года.

Джокович выиграл три из четырех турниров Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии в январе, Открытый чемпионат Франции в июне и Открытый чемпионат США в сентябре. В этом сезоне он одержал 56 побед, возглавив тур с семью титулами, в том числе в финале турнира ATP в прошлом месяце.

Напомним, что в течение сезона 36-летний серб боролся за чемпионство с Карлосом Алькарасом, который закончил 2023 год на 2-м месте.

По теме
yellow-arrow
Кирьос: В отличие от Федерера, я не могу позволить себе 13 человек
yellow-arrow
Надаль будет использовать защищённый рейтинг для участия в Australian Open
yellow-arrow
Ракетка Новака Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продана за 107 тысяч долларов
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости