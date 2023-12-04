Новак Джокович восьмой раз в карьере стал чемпионом АТР

В понедельник 4 декабря появился окончательный рейтинг АТР, в котором Новак Джокович занял первое место. Благодаря этому достижению серб в восьмой раз занял первое место в рейтинге ATP по итогам года.

Джокович выиграл три из четырех турниров Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии в январе, Открытый чемпионат Франции в июне и Открытый чемпионат США в сентябре. В этом сезоне он одержал 56 побед, возглавив тур с семью титулами, в том числе в финале турнира ATP в прошлом месяце.

Напомним, что в течение сезона 36-летний серб боролся за чемпионство с Карлосом Алькарасом, который закончил 2023 год на 2-м месте.