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Новак Джокович восьмой раз в карьере стал чемпионом АТР
Серб сумел вырвать победу у Карлоса Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник 4 декабря появился окончательный рейтинг АТР, в котором Новак Джокович занял первое место. Благодаря этому достижению серб в восьмой раз занял первое место в рейтинге ATP по итогам года.
Джокович выиграл три из четырех турниров Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии в январе, Открытый чемпионат Франции в июне и Открытый чемпионат США в сентябре. В этом сезоне он одержал 56 побед, возглавив тур с семью титулами, в том числе в финале турнира ATP в прошлом месяце.
Напомним, что в течение сезона 36-летний серб боролся за чемпионство с Карлосом Алькарасом, который закончил 2023 год на 2-м месте.
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