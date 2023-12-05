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Ига Швёнтек повторила достижение Серены Уильямс

Теннис

Польская теннисистка добилась невероятных успехов

Ига Швёнтек повторила достижение Серены Уильямс

Фото: tennisnet

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Первая ракетка мира, победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде Ига Швёнтек (Польша) стала первой теннисисткой за десять лет, выигравшей как минимум по одному турниру каждой категории в туре Женской теннисной ассоциации (WTA).

В сезоне-2023 польской спортсменке покорился один турнир из серии "Большого шлема", Итоговый турнир WTA, турнир категории WTA-1000, два турнира WTA-500, а также турнир категории WTA-250.

Последний раз до Швёнтек подобное достижение было у американской теннисистки Серены Уильямс в 2013 году. Тогда спортсменка стала победительницей двух турниров "Большого шлема", Итогового чемпионата WTA, пяти турниров ATP-1000, двух WTA-500 и одного турнира WTA-250.

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Ига Швёнтек
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