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Янник Синнер признан лучшим теннисистом года в Италии

Теннис

Теннисист принес победу своей команде в Кубке Дэвиса

Янник Синнер признан лучшим теннисистом года в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер и 30-я ракетка мира 27-летняя Ясмине Паолини признаны лучшими теннисистами Италии в 2023 году. Спортсмены стали обладателями наград SuperTennis Awards.

Церемония вручения итальянской премии прошла в Милане. В номинации "Прорыв года" победу одержал 22-летний Маттео Арнальди (44-я ракетка мира). Командой сезона была признана сборная Италии, выступившая в финале Кубка Билли Джин Кинг и уступившая сборной Канады.

Награду в номинации "Главное достижение последних десятилетий" завоевала команда Италии, одержавшая победу на Кубке Дэвиса.

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Янник Синнер
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