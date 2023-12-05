Бывший тренер Федерера: Синнер не похож на Алькараса, ему нужны постепенные шаги

Иван Любичич, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался об итальянском теннисисте Яннике Синнере.

"Я сразу поверил в Янника. Он не похож на Алькараса, который быстро поднялся с 40-го на первое место. Ему нужны постепенные шаги. То, что Синнер сделал за последние два месяца, подтверждает, что именно его упорный труд приблизил его к цели. Ему нужно получать определённый опыт на каждом этапе, чтобы чувствовать себя комфортно на этом пути.

В конце 2022 года я сожалел, что Янник не провёл важных матчей с лучшими игроками. Но теперь он всё знает. Синнер начал с победы на своём первом "Мастерсе", а потом обыграл лидеров мирового рейтинга. Он дошёл до финала Итогового турнира ATP в Турине и проиграл его, потому что очень устал после тяжёлого полуфинала с Медведевым. Но, когда он покинул корт, его мысли были о команде и Кубке Дэвиса", — приводит слова Любичича Tuttosport.