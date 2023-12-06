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Чотири українські тенісистки увійшли до заявки Australian Open-2024
Соревнования стартуют 14 января
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 14 по 28 января состоится Australian Open-2024. В список основной сетки попали сразу четыре украинские теннисистки.
Список украинских теннисисток, которые сыграют на Australian Open-2024:
Элина Свитолина (№25 WTA), Ангелина Калинина (№27 WTA), Леся Цуренко (№31 WTA) и Марта Костюк (№39 WTA).
По специальному (защищенному) рейтингу в Мельбурне сыграют Дженнифер Брэди, Анжелик Кербер, Наоми Осака, Айла Томлянович, Шелби Роджерс, Аманда Анисимова и Кэти Макнелли.
Также стоит отметить, что австралийский мэйджор пропустят Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску.
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