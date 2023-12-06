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Джокович возглавил заявочный список мужского Australian Open — 2024
Турнир стартует 14 января
Getty Images/Global Images Ukraine
Опубликована заявка мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2024, который пройдёт с 14 по 28 января.
Мужской список возглавил первый номер рейтинга серб Новак Джокович.
По защищённому рейтингу планируют выступить семь теннисистов: испанец Рафаэль Надаль (664-я ракетка мира), хорват Марин Чилич (666), канадские теннисисты Милош Раонич (318) и Денис Шаповалов (109), представитель Южной Кореи Квон Сон У (198), чех Иржи Веселы (291) и американец Райлли Опелка (1135).
Последним по рейтингу в основную сетку прошел 97-я ракетка мира Алекс Михельсен, первый запасной – австриец Доминик Тим.
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