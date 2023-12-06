Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анастасия Соболева покидает турнир WTA 125 во Франции
Украинка неплохо стартовала, но уступила во втором и третьем сете
https://tennisua.org
Анастасия Соболева покидает турнир WTA 125 во Франции. В матче первого круга она уступила румынской теннисистке Андрее Миту.
Анже, Франция, 6 декабря. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина, LL) - Андрея Миту (Румыния, Q) 6:4, 3:6, 5:7
Украинская теннисистка провела на корте более двух часов. За это время она сделала 5 эйсов 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 19 брейкпоинтов.
В следующем круге Андрея Миту сыграет с Эрикой Андреевой.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1
- Байден: Отказ в поддержке Украины - это просто безумие
- Первый гол Яремчука, несгибаемый Арсенал, очередная награда Месси. Главные новости за 5 декабря
- Новак Джокович восьмой раз в карьере стал чемпионом АТР
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн