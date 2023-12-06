Анастасия Соболева покидает турнир WTA 125 во Франции. В матче первого круга она уступила румынской теннисистке Андрее Миту.

Анже, Франция, 6 декабря. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина, LL) - Андрея Миту (Румыния, Q) 6:4, 3:6, 5:7

Украинская теннисистка провела на корте более двух часов. За это время она сделала 5 эйсов 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 19 брейкпоинтов.

В следующем круге Андрея Миту сыграет с Эрикой Андреевой.