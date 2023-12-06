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ATP опубликовала подборку самых смешных моментов сезона
Джокович также отличился
фото - flashscore.com.ua
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) поделилась на своём YouTube-канале подборкой самых смешных моментов тура в 2023 году.
В подборку попали:
- курьёзное интервью Тейлора Фритца
- обед Григора Димитрова;
- танцы болельщиков и Новака Джоковича;
- мимика Рафаэля Надаля;
Напомним, сезон-2023 в качестве лидера рейтинга ATP закончил 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович.
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