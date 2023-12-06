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ATP опубликовала подборку самых смешных моментов сезона

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Джокович также отличился

ATP опубликовала подборку самых смешных моментов сезона

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) поделилась на своём YouTube-канале подборкой самых смешных моментов тура в 2023 году.

В подборку попали:

- курьёзное интервью Тейлора Фритца

- обед Григора Димитрова;

- танцы болельщиков и Новака Джоковича;

- мимика Рафаэля Надаля;

Напомним, сезон-2023 в качестве лидера рейтинга ATP закончил 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович.

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