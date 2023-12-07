Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек установила историческое достижение
Теннисистка одержала более 60 побед в сезоне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек добилась уникального исторического достижения. Швёнтек в 2023 году выиграла 68 матчей – это самое большое количество побед в одиночном разряде среди женщин за один сезон в текущем десятилетии.
Стоит отметить, что это наивысший результат у женщин после 78 побед 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" американки Серены Уильямс в 2013 году.
Напомним, в прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA и заработала в 2023 году $ 9,86 млн призовых.
Популярное сейчас
- Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае
- Ассист Мудрика в топ-матче, провал Ман Сити и миниатюрный новичок Баварии. Главные новости за 6 декабря
- Ассист Мудрика, но вчистую проигранная игра. Манчестер Юнайтед - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов
- Ракетка Новака Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продана за 107 тысяч долларов
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО