  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек установила историческое достижение
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек установила историческое достижение

Теннис

Теннисистка одержала более 60 побед в сезоне

Ига Швёнтек установила историческое достижение

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек добилась уникального исторического достижения. Швёнтек в 2023 году выиграла 68 матчей – это самое большое количество побед в одиночном разряде среди женщин за один сезон в текущем десятилетии.

Стоит отметить, что это наивысший результат у женщин после 78 побед 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" американки Серены Уильямс в 2013 году.

Напомним, в прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA и заработала в 2023 году $ 9,86 млн призовых.

По теме
yellow-arrow
Директор Australian Open предложил создать премиум-тур из игроков топ-100 ATP
yellow-arrow
ATP опубликовала подборку самых смешных моментов сезона
yellow-arrow
Кори Гауфф признана самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости