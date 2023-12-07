Ига Швёнтек установила историческое достижение

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек добилась уникального исторического достижения. Швёнтек в 2023 году выиграла 68 матчей – это самое большое количество побед в одиночном разряде среди женщин за один сезон в текущем десятилетии.

Стоит отметить, что это наивысший результат у женщин после 78 побед 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" американки Серены Уильямс в 2013 году.

Напомним, в прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA и заработала в 2023 году $ 9,86 млн призовых.