Рафаэль Надаль показал семейное фото с Вены

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях совместное фото с супругой Марией Перелло.

"О прошлой ночи в Вене", — подписал фото Надаль, добавив эмодзи "поцелуй".

8 октября 2023 года Рафаэль и Мария впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Рафаэль.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января.