Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль показал семейное фото с Вены
Испанец опубликовал фото с семьей
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях совместное фото с супругой Марией Перелло.
"О прошлой ночи в Вене", — подписал фото Надаль, добавив эмодзи "поцелуй".
8 октября 2023 года Рафаэль и Мария впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Рафаэль.
Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс вырывается в лидеры, Динамо подтягивается к Шахтеру. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму
- Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае
- Ракетка Новака Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продана за 107 тысяч долларов
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн