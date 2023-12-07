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Федерер: Я испытал облегчение после завершения карьеры

Теннис

Швейцарец не скучает

Федерер: Я испытал облегчение после завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

"Это был довольно плавный переход. Сначала у меня были проблемы с коленом, а потом началась пандемия. В последние несколько лет всё замедлилось. Завершив карьеру, я испытал облегчение, потому что я прикладывал столько усилий, чтобы вернуться, но в итоге ничего не вышло. А минувший год принёс мне только радость.

Жизнь изменилась, потому что теперь я совершенно по-другому её выстраиваю. С детьми логистика сложнее, но я много делаю для фонда, для филантропии. Также я много времени уделял бизнесу. Так что можно сказать, что я был очень занят.

Конечно, я отец 24/7, постоянно помогаю детям с учёбой и всем остальным. Так что моя жизнь не такая скучная и медленная, как многие себе представляют", – приводит слова Федерера CGTN Sports Scene.

Напомним, 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

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