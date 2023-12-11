Ига Швёнтек раскритиковала календарь на 2024 год

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек выразила недовольство календарём WTA на 2024 год.

В обновлённом календаре количество турниров категории WTA-1000 увеличилось до 10, а продолжительность соревнований в Мадриде и Пекине возросла до двух недель. Кроме того, между Уимблдоном и US Open пройдут Олимпийские игры в Париже.

"Если говорить про календарь, то у игроков появляется ещё больше обязательств. Нам придётся тратить ещё больше сил, потому что турниры станут более растянутыми во времени.

Это не помогает тому, что обычно старается поддерживать WTA – психическому и физическому здоровью, а также жизненному и бытовому балансу игроков. Я бы принимала решения, которые больше соответствуют тому, что продвигает и поддерживает WTA", — приводит слова Швёнтек Eurosport.