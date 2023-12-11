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Ига Швёнтек признана Игроком года по версии WTA
Польская теннисистка выиграла Ролан Гаррос, а также Итоговый турнир WTA
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек стала "Игроком 2023 года" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Премия под названием WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.
За данную награду боролись:Кори Гауфф (США);
Джессика Пегула (США);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Маркета Вондроушова (Чехия).
Арина Соболенко (-);
В прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла "Ролан Гаррос", а также стала победительницей Итогового турнира WTA.
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