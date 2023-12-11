  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек признана Игроком года по версии WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек признана Игроком года по версии WTA

Теннис

Польская теннисистка выиграла Ролан Гаррос, а также Итоговый турнир WTA

Ига Швёнтек признана Игроком года по версии WTA

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек стала "Игроком 2023 года" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Премия под названием WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

За данную награду боролись:Кори Гауфф (США);

Джессика Пегула (США);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Маркета Вондроушова (Чехия).

Арина Соболенко (-);

В прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла "Ролан Гаррос", а также стала победительницей Итогового турнира WTA.

По теме
yellow-arrow
Элина Свитолина получила награду Возвращение года по версии WTA
yellow-arrow
Ига Швёнтек раскритиковала календарь на 2024 год
yellow-arrow
Федерер: Я испытал облегчение после завершения карьеры
Ига Швёнтек Ига Свёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости