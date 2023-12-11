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WTA назвала наставника Иги Швёнтек лучшим тренером года

Теннис

Полька добилась великолепных результатов в этом сезоне

WTA назвала наставника Иги Швёнтек лучшим тренером года

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала имя победителя в номинации "Тренер года" в рамках ежегодной премии WTA Player Award 2023. Его выбирали представители международных СМИ.

Обладателем награды стал Томаш Викторовский, который с 2022 года тренирует четырёхкратную чемпионку турниров серии "Большого шлема", первую ракетку мира польку Игу Швёнтек.

В прошедшем сезоне Ига завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла "Ролан Гаррос", а также стала победительницей Итогового турнира WTA.

Помимо Викторовского, за звание "Тренер года" боролись:

Брэд Гилберт/Пере Риба (тренеры Кори Гауфф);

Антон Дубров (тренер Арины Соболенко);

Эмиль Миске (тренер Каролины Муховой);

Стефано Вуков (тренер Елены Рыбакиной;

Раймон Слюйтер (тренер Элины Свитолиной).

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