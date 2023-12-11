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Роджер Федерер снялся в рекламе Moët & Chandon

Теннис
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Компания выпускает игристые вина

Роджер Федерер снялся в рекламе Moët & Chandon

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся в рекламе французского бренда Moët & Chandon, который выпускает изысканные игристые вина.

"Время надеть смокинг и начать действовать. Moët & Chandon представляет культового амбассадора бренда Роджера Федерера", — говорится в рекламной кампании.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

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