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Президент WTA Микки Лоулер покинет пост в конце 2023 года

Теннис

Грядут изменения в организации

Президент WTA Микки Лоулер покинет пост в конце 2023 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) проинформировала об изменениях в руководящей структуре организации. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ассоциации.

Так, президент WTA Микки Лоулер, занимавший этот пост с 2015 года, покинет организацию в конце 2023 года. Генеральный директор WTA Стив Саймон займёт должность исполнительного председателя. Обязанности Саймона на новом месте будут заключаться в управлении, стратегических интересах WTA, вопросах добросовестности, а также в развитии новых рынков и границ для организации.

В пресс-релизе отмечается, что новая структура поспособствует Женской теннисной ассоциации в достижении её целей по развитию игры и обеспечению равных призовых для женщин к 2033 году.

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