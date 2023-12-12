Президент WTA Микки Лоулер покинет пост в конце 2023 года

Женская теннисная ассоциация (WTA) проинформировала об изменениях в руководящей структуре организации. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ассоциации.

Так, президент WTA Микки Лоулер, занимавший этот пост с 2015 года, покинет организацию в конце 2023 года. Генеральный директор WTA Стив Саймон займёт должность исполнительного председателя. Обязанности Саймона на новом месте будут заключаться в управлении, стратегических интересах WTA, вопросах добросовестности, а также в развитии новых рынков и границ для организации.

В пресс-релизе отмечается, что новая структура поспособствует Женской теннисной ассоциации в достижении её целей по развитию игры и обеспечению равных призовых для женщин к 2033 году.