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Назван лучший розыгрыш года по версии АТР
В этом розыгрыше было совершено 25 ударов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный канал ATP – Tennis TV – назвал лучший удар 2023 года. Он был определён путём голосования подписчиков в социальных сетях.
Им стал розыгрыш из 25 ударов между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Майами (США).
Матч завершился победой итальянца в трёх сетах со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.
В этом году 22-летний итальянец впервые в карьере завоевал титул на "Мастерсе". Это произошло в августе на "тысячнике" в Торонто.
В свою очередь, Карлос Алькарас в 2023 году выиграл Уимблдон, переиграв в финале серба Новака Джоковича. Также испанец взял верх на двух "Мастерсах" – в Индиан-Уэллсе (США) и Мадриде (Испания).
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