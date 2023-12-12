Назван лучший розыгрыш года по версии АТР

Официальный канал ATP – Tennis TV – назвал лучший удар 2023 года. Он был определён путём голосования подписчиков в социальных сетях.

Им стал розыгрыш из 25 ударов между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

Матч завершился победой итальянца в трёх сетах со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

В этом году 22-летний итальянец впервые в карьере завоевал титул на "Мастерсе". Это произошло в августе на "тысячнике" в Торонто.

В свою очередь, Карлос Алькарас в 2023 году выиграл Уимблдон, переиграв в финале серба Новака Джоковича. Также испанец взял верх на двух "Мастерсах" – в Индиан-Уэллсе (США) и Мадриде (Испания).