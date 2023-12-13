Де Минор признан лучшим теннисистом в Австралии по итогам сезона

12-я ракетка мира Алекс де Минор получил главную теннисную награду Австралии – медаль Ньюкомба – как лучший теннисист сезона.

Отметим, де Минор во второй раз выиграл эту награду. Ранее он выигрывал её в 2018 году вместе с Эшли Барти. В 2023 году австралиец выиграл турнир в Акапулько, одержал шесть побед над соперниками из топ-10 и помог сборной Австралии дойти до финала Кубка Дэвиса.

Ежегодная награда Джона Ньюкомба была учреждена в 2010 году. Премия вручается как ведущим спортсменам, так и тренерам, судьям, юниорам, спортсменам с ограниченными возможностями, волонтёрам. Чаще всего награду получала трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Эшли Барти – пять раз (2017, 2018, 2019, 2021, 2022).