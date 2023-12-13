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АТР назвала лучшего тренера года по итогам сезона
Оба тренера тренируют Янника Синнера
Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци стали победителями ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Тренер года". Ваньоцци и Кэхилл сотрудничают с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером.
За данное звание с Кэхиллом и Ваньоцци соперничали Хуан-Карлос Ферреро (тренер Карлоса Алькараса), Крэйг Бойнтон (тренер Хуберта Хуркача), Горан Иванишевич (тренер Новака Джокович) и Брайан Шелтон (тренер и отец Бена Шелтона).
Напомним, Синнер провёл лучший сезон в карьере. Он впервые выиграл турнир серии "Мастерс", дошёл до полуфинала Уимблдона и финала Итогового турнира ATP.
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