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Джокович раскритиковал ATP за решение признать Даррена Кэхилла и Симоне Ваньоцци лучшими в сезоне
Серб считает, что именно его наставник был лучшим в минувшем сезоне
фото - flashscore.com.ua
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обрушился с критикой на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) за решение признать Даррена Кэхилла и Симоне Ваньоцци, которые сотрудничают с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером, лучшими в номинации "Тренер года", проигнорировав тренера Джоковича Горана Иванишевича.
"Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном Янника! Горан, думаю, нам нужно выиграть все четыре "Шлема", чтобы ты, возможно — только возможно — мог считаться лучшим тренером. Трёх ТБШ, Итогового, звания первой ракетки мира по итогам года и сотворения истории тенниса недостаточно, мой дорогой тренер", — написал Джокович в "сториз" в своих соцсетях.
Напомним, Синнер провёл лучший сезон в карьере.
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