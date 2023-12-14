Джокович раскритиковал ATP за решение признать Даррена Кэхилла и Симоне Ваньоцци лучшими в сезоне

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обрушился с критикой на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) за решение признать Даррена Кэхилла и Симоне Ваньоцци, которые сотрудничают с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером, лучшими в номинации "Тренер года", проигнорировав тренера Джоковича Горана Иванишевича.

"Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном Янника! Горан, думаю, нам нужно выиграть все четыре "Шлема", чтобы ты, возможно — только возможно — мог считаться лучшим тренером. Трёх ТБШ, Итогового, звания первой ракетки мира по итогам года и сотворения истории тенниса недостаточно, мой дорогой тренер", — написал Джокович в "сториз" в своих соцсетях.

Напомним, Синнер провёл лучший сезон в карьере.