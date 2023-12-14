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Джокович признан чемпионом мира по версии ITF
Эта награда стала для него восьмой в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович был признан чемпионом мира ITF в 2023 году.
Джокович получил это звание в восьмой раз в карьере — рекорд среди мужчин.
Напомним, в прошедшем сезоне Джокович выиграл три турнира "Большого шлема" — Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос и US Open, а также одержал победу на Итоговом турнире. Новак закончил сезон первой ракеткой мира. Джокович также дошёл до финала Уимблдона, где проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу.
ITF World Champion for an 8th time! ⭐️— ITF (@ITFTennis) December 14, 2023
Adelaide International ????@AustralianOpen ????@rolandgarros ????
Cincinnati ????@usopen ????
Paris Open ????
ATP Finals ???? pic.twitter.com/68SJEtVYsN
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