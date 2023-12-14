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Джокович признан чемпионом мира по версии ITF

Теннис

Эта награда стала для него восьмой в карьере

Джокович признан чемпионом мира по версии ITF

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович был признан чемпионом мира ITF в 2023 году.

Джокович получил это звание в восьмой раз в карьере — рекорд среди мужчин.

Напомним, в прошедшем сезоне Джокович выиграл три турнира "Большого шлема" — Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос и US Open, а также одержал победу на Итоговом турнире. Новак закончил сезон первой ракеткой мира. Джокович также дошёл до финала Уимблдона, где проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу.

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