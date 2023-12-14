Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер одержал победу в номинацию Прогрес года по версии АТР
Теннисист провел отличный сезон
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Прогресс года".
Также за звание лучшего прогрессирующего игрока боролись следующие теннисисты:
Маттео Арнальди (Италия);
Кристофер Юбэнкс (США);
Бен Шелтон (США).
В 2023 году Синнер впервые победил на "Мастерсе" (это произошло в Торонто), дошёл до полуфинала Уимблдона и финала Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.
Популярное сейчас
- Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна
- Ризнык: Когда вратарь пропускает пять мячей, трудно что-то говорить
- Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
- Роджер Федерер снялся в рекламе Moët & Chandon
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО