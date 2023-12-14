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Янник Синнер одержал победу в номинацию Прогрес года по версии АТР

Теннис

Теннисист провел отличный сезон

Янник Синнер одержал победу в номинацию Прогрес года по версии АТР

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Прогресс года".

Также за звание лучшего прогрессирующего игрока боролись следующие теннисисты:

Маттео Арнальди (Италия);

Кристофер Юбэнкс (США);

Бен Шелтон (США).

В 2023 году Синнер впервые победил на "Мастерсе" (это произошло в Торонто), дошёл до полуфинала Уимблдона и финала Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

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Янник Синнер
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