Янник Синнер одержал победу в номинацию Прогрес года по версии АТР

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Прогресс года".

Также за звание лучшего прогрессирующего игрока боролись следующие теннисисты:

Маттео Арнальди (Италия);

Кристофер Юбэнкс (США);

Бен Шелтон (США).

В 2023 году Синнер впервые победил на "Мастерсе" (это произошло в Торонто), дошёл до полуфинала Уимблдона и финала Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.