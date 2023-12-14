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Джокович: Это венец сезона, закончить год на первом месте в мире

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Джокович: Это венец сезона, закончить год на первом месте в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал факт того, что его признали чемпионом мира ITF в 2023 году. Напомним, Джокович получил это звание в восьмой раз в карьере — это рекорд среди мужчин.

"Это венец сезона, закончить год на первом месте в мире. Я думаю, что это мечта каждого теннисиста. Это одна из самых сложных вещей в нашем виде спорта. Победа на турнирах "Большого шлема" и статус первой ракетки мира – это, пожалуй, вершина спорта", — приводит слова Джоковича пресс-служба ITF.

Напомним, в прошедшем сезоне Джокович выиграл три из четырёх турниров "Большого шлема" — Открытый чемпионат Австралии, "Ролан Гаррос" и US Open, а также одержал победу на Итоговом турнире.

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