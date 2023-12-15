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Карлос Алькарас получил награду от АТР за спортивное поведение и честную игру

Теннис

Для него эта награда стала первой в карьере

Карлос Алькарас получил награду от АТР за спортивное поведение и честную игру

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вторая ракетка мира, получил награду Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру, вручаемую в рамках премии ATP Awards.

Спортсмен получил эту награду впервые в карьере. Ранее из испанцев её удостаивались только Хосе Игерас (1983), Алекс Корретха (1996, 1998) и Рафаэль Надаль (2010, 2018-2021).

"Я очень рад выиграть награду Стефана Эдберга за спортивное мастерство. Особенно рад, что в этой номинации выбор сделали коллеги по корту. Это очень многое значит для меня, спасибо всем большое", — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Отметим, что рекордсменом по числу выигранных премий за спортивное поведение в рамках ATP Awards является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» из Швейцарии Роджер Федерер: на его счету 13 таких наград.

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Карлос Алькарас
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