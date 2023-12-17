Свитолина: Хочу выиграть турнир Grand Slam, но приоритеты сильно изменились

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) рассказала о своих приоритетах на следующий сезон. Слова нашей спортсменки цитирует CNN:

"Конечно, я хочу выиграть турнир Grand Slam, но теперь я чувствую, что приоритеты сильно изменились после рождения Скай и появления других целей, связанных с UNITED24 и моим фондом. Я чувствую, что приоритеты немного сместились.

Я хочу играть и выигрывать. Я хочу выигрывать каждый матч, когда выхожу на корт. Но сейчас я тоже стараюсь наслаждаться этим, наслаждаться всем этим путешествием, которое у меня есть, и просто не слишком напрягать себя" – сказала Элина.