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Свитолина: Хочу выиграть турнир Grand Slam, но приоритеты сильно изменились
Элина работает в разных сферах
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) рассказала о своих приоритетах на следующий сезон. Слова нашей спортсменки цитирует CNN:
"Конечно, я хочу выиграть турнир Grand Slam, но теперь я чувствую, что приоритеты сильно изменились после рождения Скай и появления других целей, связанных с UNITED24 и моим фондом. Я чувствую, что приоритеты немного сместились.
Я хочу играть и выигрывать. Я хочу выигрывать каждый матч, когда выхожу на корт. Но сейчас я тоже стараюсь наслаждаться этим, наслаждаться всем этим путешествием, которое у меня есть, и просто не слишком напрягать себя" – сказала Элина.
Напомним, что ранее Свитолина
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