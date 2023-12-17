Международная федерация тенниса в мае объявит решение по россиянам на Олимпиаде 2024

Президент федерации тенниса россии тарпищев объявил, когда Международная федерация тенниса решит вопрос участия или неучастия представителей страны-агрессора в Олимпиаде 2024.

"Во-первых, МОК разрешил – но это не значит, что разрешили международные федерации. МОК дал посыл, что мы можем играть, как играли в Токио. Но решение за международными федерациями. К примеру, в легкой атлетике ни одного россиянина не будет. А мы, теннисисты, невзирая на отборочные, попали на Олимпиаду полным составом.

Окончательный ответ будет за международной федерацией тенниса, после Roland Garros в мае. Надо ждать, сейчас думать бессмысленно. Мы ведем диалог с международной федерацией" – сказал оккупант.