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Рафаэль Надаль сыграет на турнире ATP-500 в Барселоне
Испанец подтвердил участие в турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 13 по 21 апреля 2024 года.
"Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в соревнованиях, которые он выигрывал 12 раз. Турнир проводится в его клубе, центральный корт которого носит его имя", — сообщают организаторы турнира на странице в соцсетях.
Напомним, 37-летний Надаль не выступал в официальных матчах с игры на Australian Open — 2023, которая состоялась 18 января.
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