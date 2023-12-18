22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 13 по 21 апреля 2024 года.

"Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в соревнованиях, которые он выигрывал 12 раз. Турнир проводится в его клубе, центральный корт которого носит его имя", — сообщают организаторы турнира на странице в соцсетях.

Напомним, 37-летний Надаль не выступал в официальных матчах с игры на Australian Open — 2023, которая состоялась 18 января.